Morgan Stanley stupisce con utili e ricavi oltre attese nel 2° trimestre

Titta Ferraro 16 luglio 2020 - 14:27

MILANO (Finanza.com)

I risultati del secondo trimestre 2020 di Morgan Stanley evidenziano ricavi per 13,4 miliardi di dollari, in rialzo del 30,9% rispetto a un anno prima e superiori al consensus che era fermo a 10,39 miliardi. L'EPS trimestrale risulta di $ 1,96 rispetto a un consensus di $ 1,13. L?utile netto ammonta a 3,2 miliardi dai 2,2 miliardi precedenti (+45%).Nel pre-market il titolo segna un moderato rialzo di +0,25% a 51,48 $ dopo il +1,68% messo a segno ieri.James P. Gorman, Presidente e CEO di Morgan Stanley, ha dichiarato: "La nostra trasformazione aziendale, durata dieci anni, si poneva l'obiettivo di fornire stabilità nei periodi di grave stress. Nel secondo trimestre abbiamo testato tale modello, ottenendo risultati record. Questo si basa su un momentum registrato nel primo trimestre molto forte, mentre oltre il 90% dei nostri dipendenti continua a lavorare da casa, a dimostrazione della costante resilienza operativa della nostra società. Rimaniamo focalizzati nel supportare dipendenti, comunità e clienti, gestendo al contempo il rischio e continuando a investire nelle nostre attività".La divisione Investment Management evidenzia ricavi per 886 milioni dai 839 milioni nel Q2 2019, AUM di $ 665 miliardi (dai $ 497 miliardi in Q2 2019) e flussi netti di lungo termine (long-term net flows) pari a 15,4 miliardi (dai 4,9 miliardi in Q2 2019).