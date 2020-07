JP Morgan sale nel pre-mercato: utili trimestrali calano a 4,7 mld, ma battono le attese

Daniela La Cava 14 luglio 2020 - 14:16

MILANO (Finanza.com)

Si preannuncia un avvio di contrattazioni in rialzo per JP Morgan a Wall Street dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre che vedono profitti in calo, ma migliori delle attese. Nel pre-mercato il titolo della banca Usa guadagna l'1,3%. Nel dettaglio, Jp Morgan ha chiuso il secondo trimestre del 2020 con un utile di 4,69 miliardi di dollari, ossia 1,38 dollari per azione, contro i 9,65 miliardi, ossia 2,82 dollari per azione, dell'analogo periodo nel 2019. Il consensus FactSet indicava un Eps inferiore e pari a 1,15 dollari. In crescita del 15% i ricavi che hanno raggiunto quota 33,82 miliardi."Nonostante alcuni recenti dati macroeconomici positivi e la significativa e decisiva azione del governo, dobbiamo ancora affrontare molte incertezze circa il futuro dell'economia. Tuttavia, siamo preparati per tutte le eventualità grazie alla solidità della nostra struttura patrimoniale che ci consente di rimanere un porto nella tempesta", ha commenta il ceo Jamie Dimon.