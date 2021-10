JP Morgan: EPS a 3,74 $ nel 3° trimestre, battute le attese

Titta Ferraro 13 ottobre 2021 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

JP Morgan Chase, prima grande banca Usa a riportare gli utili del terzo trimestre, batte le attese sfornando utili per 9,6 miliardi di dollari con EPS di 3,03 $. Considerando il rilascio della riserva netta di 2,1 mld di dollari e 566 milioni di agevolazioni fiscali , l'EPS sale a 3,74 dollari per azione contro i 3 dollari per azione stimati dagli analisti (consensus Refinitiv). I ricavi sono aumentati dell'1% a 29,65 miliardi di dollari nel trimestre.“JP Morgan Chase ha ottenuto ottimi risultati mentre l'economia continua a mostrare una buona crescita, nonostante l'effetto frenante della variante Delta e le interruzioni della catena di approvvigionamento. Abbiamo rilasciato riserve di credito di $ 2,1 miliardi, poiché le prospettive economiche continuano a migliorare e i nostri scenari sono migliorati di conseguenza”, sottolinea il ceo di JP Morgan, Jamie Dimon.Le banche avevano messo da parte miliardi l'anno scorso per possibili inadempienze sui prestiti durante la pandemia.