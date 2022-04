J&J abbassa stime sul 2022 a causa delle vendite sul vaccino Covid

Redazione Finanza 19 aprile 2022 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Johnson & Johnson (J&J) ha pubblicato risultati trimestrali contrastanti e ha abbassato le sue previsioni per l'intero anno a causa delle prospettive incerte per le vendite del suo vaccino contro il Covid. Nel primo trimestre del 2022 il laboratorio farmaceutico Usa ha realizzato un utile netto in calo del 17% a 5,15 miliardi di dollari. Escluse le poste straordinarie, l'utile per azione si è attestato a 2,67 dollari, al di sopra del consenso che lo dava a 2,58 dollari. Ma il fatturato è cresciuto solo dello 0,5% a 23,43 miliardi di dollari contro un consenso di 23,62 miliardi.Le vendite dell'unità Farmacia sono aumentate del 6,3% a 12,87 miliardi mentre il mercato puntava a 13,53 miliardi.Per il 2022 il colosso americano ha ridotto le sue previsioni di utile per azione rettificato: ora conta su una cifra compresa tra 10,15 e 10,35 dollari rispetto ai 10,4 e 10,6 dollari di prima. Il fatturato atteso è compreso tra 94,8 e 95,8 miliardi contro una precedente stima compresa tra 95,9 e 96,9 miliardi.Di fronte all'eccesso di offerta in tutto il mondo e alle incertezze sulla domanda, Johnson & Johnson ha abbandonato il suo obiettivo di vendita di vaccini. La società in precedenza aveva previsto una cifra compresa tra 3 e 3,5 miliardi di dollari.