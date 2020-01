Ibm: trimestrale batte le attese, ricavi vicini a quota 22 mld grazie al cloud

Daniela La Cava 22 gennaio 2020 - 09:43

MILANO (Finanza.com)

Ricavi trimestrali migliori delle attese per Ibm. Nel dettaglio, il gruppo tecnologico Usa guidato da Ginni Rometty ha annunciato di avere chiuso il quarto trimestre del 2019 con un fatturato di 21,78 miliardi di dollari contro i 21,76 miliardi di un anno fa, battendo anche il consensus Bloomberg che indicava un dato pari a 21,64 miliardi. A sostenere i ricavi l'andamento nel settore cloud e del software per sistemi cognitivi.In termini di utili, Ibm ha registrato profitti netti pari a 3,67 miliardi di dollari, ossia 4,11 dollari ad azione, rispetto ai 1,95 miliardi, ossia 2,15 dollari per azione, conseguiti nell'analogo periodo nel 2018. Su base rettificata, ossia al netto delle poste non ricorrenti, gli utili per azione si sono attestati a 4,71 dollari al di sopra dei 4,69 dollari del consensus Bloomberg.Nell'after hours a Wall Street il titolo Ibm ha guadagnato terreno, mostrando una crescita di quasi il 4% dopo la pubblicazione dei numeri trimestrali.