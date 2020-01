Harley-Davidson: scivolone del 7% nel pre-mercato dopo trimestrale

Daniela La Cava 28 gennaio 2020 - 14:13

MILANO (Finanza.com)

Sipreannuncia un avvio di contrattazioni in rosso per Harley-Davidson a Wall Street. Il titolo del big americano delle moto cede quasi il 7% nel pre-mercato dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali che non hanno centrato le attese. Nel dettaglio, il quarto trimestre 2019 è stato archiviato con un utile netto di 13,5 milioni di dollari rispetto ai 450 mila di un anno fa. Su base rettificata l'utile per azione si è attestato a 20 centesimi contro i 17 dell'analogo periodo nel 2018 e al di sotto dei 24 centesimi del consensus FactSet. Sono scivolati dell'8,5% a 874,1 milioni i ricavi che hanno deluso le attese pari a 922 milioni.