Goldman Sachs macina utili, ricavi oltre attese: titolo sale nel pre-mercato

Daniela La Cava 14 aprile 2021 - 14:05

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi nel pre-mercato a Wall Street per Goldman Sachs (+1,6%) che ha chiuso il primo trimestre con utili record e ricavi migliori delle attese. Per la big bank Usa, che apre oggi con JP Morgan la stagione degli utili americana, i primi tre mesi dell'anno sono stati archiviati con un utile in crescita a 6,71 miliardi di dollari, ossia 18,6 dollari per azione, contro i profitti da 1,12 miliardi, ossia 3,11 dollari per azione, di un anno fa. Il consensus di FactSet indicava un utile per azione di 10,22 dollari. Balzo per il fatturato che nel periodo in esame è salito a quota 17,70 miliardi contro i 8,74 miliardi di un anno fa, battendo anche in questo caso il consensus FactSet che indicava un giro d'affari di 12,56 miliardi di dollari.