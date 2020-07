Goldman Sachs: crescono utili e ricavi nel II trimestre, titolo festeggia nel pre-mercato

Redazione Finanza 15 luglio 2020 - 13:58

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi nel pre-mercato a Wall Street per Goldman Sachs che mostra un rialzo di quasi il 4% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. In particolare, il colosso bancario Usa ha fatto sapere di avere chiuso il secondo trimestre del 2020 con un utile netto di 2,25 miliardi di dollari, ossia 6,26 dollari per azione, contro i 2,20 miliardi, ossia 5,81 dollari per azione, dell'analogo periodo nel 2019. Battute anche le stime del consensus FactSet che indicava un utile per azione di 3,9 dollari.I ricavi complessivi sono cresciuti del 41% a 13,3 miliardi, con il fatturato dell'investment banking salito del 36% a 2,66 miliardi e quello della divisione 'global markets' schizzato del 93% a 7,18 miliardi. Goldman Sachs ha mantenuto il suo dividendo trimestrale a 1,25 dollari per azione.