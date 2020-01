Goldman Sachs: costi per contenziosi deprimono gli utili e titolo perde quota a Wall Street

Titta Ferraro 15 gennaio 2020 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale sotto le attese per Goldman Sachs. La banca d'affari Usa ha riportato nel quarto trimestre 2019 un utile netto in calo a 1,72 miliardi di dollari, pari a $ 4,69 per azione dai 6,04 per azione nell'analogo periodo dell'anno precedente. Pesano le spese operative aumentate del 42% a seguito di indennità "significativamente più elevate" e accantonamenti per contenziosi e procedimenti regolamentari. L'EPS di consensus indicato da FactSet era di $ 5,47. Sopra le attese invece i ricavi totali, aumentati del 23% a $ 9,96 miliardi (consenso $ 8,55 miliardi).A Wall Street il titolo Goldman Sachs cede mezzo punto percentuale a 244,42 dollari dopo aver toccato in avvio un minimo sotto i 240$.