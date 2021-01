Facebook batte le attese su utili e ricavi, ma parla di "significativa incertezza" per il 2021

Titta Ferraro 28 gennaio 2021 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

Facebook sorprende in positivo nel quarto trimestre 2020. Il colosso dei social network ha però avvertito i cambiamenti incombenti in iOS 14 di Apple e un’inversione delle tendenze pandemiche potrebbe danneggiare la sua attività pubblicitaria nel 2021.Gli utili per azione (EPS) sono stati di $ 3,88 contro $ 3,22 del consensus Refinitiv. I ricavi hanno raggiunto quota 28,07 miliardi di dollari (+33%) contro 26,44 miliardi di dollari del consensus. Facebook ora ha 2,8 miliardi di utenti mensili, battendo la previsione media di 2,76 miliardi, poiché più personetrascorrono il tempo a casa davanti agli smartphone mentre non sono in grado di riunirsi o viaggiare a causa della pandemia. Le entrate medie per utente (ARPU) risultano di $ 10,14 contro $ 9,49 previsti da FactSet.