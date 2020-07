Coca-Cola: utili trimestrali battono le attese, titolo accelera nel pre-market

Valeria Panigada 21 luglio 2020 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

Attenzione al titolo Coca-Cola che potrebbe aprire in deciso rialzo oggi a Wall Street. Nella sessione pre-market il titolo del gigante della bibita più famosa al mondo sale dell'1,8%. A sostenere gli scambi la trimestrale diffusa poco fa che ha visto utili migliori delle attese. Nel periodo aprile-giugno l'utile netto di Coca-Cola è sceso a 1,78 miliardi di dollari, ossia 0,41 dollari per azione, dai 2,61 miliardi, ossia 0,61 dollari per azione, del corrispondente periodo del 2019. Escludendo le poste straordinarie, l'utile per azione si è attestato a 42 centesimi, sopra i 40 centesimi previsti dal mercato (consensus FactSet). I ricavi sono scesi del 28% a 7,15 miliardi di dollari, di poco sotto le aspettative pari a 7,21 miliardi.