Coca-Cola: Eps rettificato batte le attese nel quarto trimestre, ricavi scivolano del 5%

Daniela La Cava 10 febbraio 2021 - 14:13

MILANO (Finanza.com)

Giornata di conti per Coca-Cola che ha registrato profitti trimestrali migliori delle attese. Il big Usa delle bevande ha annunciato di avere chiuso il quarto trimestre del 2020 con un utile netto in flessione a 1,46 miliardi di dollari, ossia 34 centesimi ad azione, contro i 2,04 miliardi, ossia 47 centesimi per azione, registrati nell'analogo periodo nel 2019. Al netto delle poste non ricorrenti, l'utile per azione (Eps) è salito a 47 centesimi contro i precedenti 44 centesimi, battendo il consensus FactSet pari a 42 centesimi. I ricavi sono invece scivolati del 5% 8,61 miliardi di dollari contro gli 8,6 miliardi del consensus FactSet.