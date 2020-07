Citigroup: utili crollano del 73%, ma meno del previsto

Daniela La Cava 14 luglio 2020 - 14:45

Anche per Citigroup profitti trimestrali in calo ma oltre le aspettative del mercato. Nel secondo trimestre 2020 il colosso bancario Usa ha visto gli utili scendere del 73% a 1,3 miliardi di dollari, ovvero 50 centesimi per azione, contro i 4,8 miliardi, ovvero 1,95 dollari per azione, del corrispondente periodo nel 2019. I ricavi sono, invece, aumentati del 5%, attestandosi a 19,77 miliardi rispetto ai 18,8 miliardi di un anno fa in scia alle buone performance nel mercato del reddito fisso e nell'investment banking. Gli analisti indicavano un Eps di 27 centesimi per azione e un fatturato di 19,06 miliardi.