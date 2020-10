Citigroup: risultati in calo ma meno del previsto nel III trimestre

Valeria Panigada 13 ottobre 2020 - 15:33

Risultati trimestrali in calo per Citigroup, ma meno del previsto. Nel terzo trimestre del 2020 la banca americana ha riportato un utile netto (attribuibile agli azionisti) di 3,23 miliardi di dollari, ossia 1,40 dollari per azione, contro i 4,91 miliardi, ossia 2,07 dollari per azione, del corrispondente periodo del 2019. A pesare i bassi tassi di interesse e un rallentamento della domanda di prestiti nei mesi della crisi causata dal coronavirus. Gli analisti però si aspettavano un utile di 0,93 dollari per azione. I ricavi sono scesi del 7% a 17,3 miliardi di dollari, ma leggermente sopra il consensus pari a 17,21 miliardi.