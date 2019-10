Citigroup: nel III trimestre utile netto salito del 6%, battute le attese

Valeria Panigada 15 ottobre 2019 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

Citigroup ha riportato nel terzo trimestre un utile netto in crescita del 6% a 4,9 miliardi di dollari, grazie alla buona performance delle attività di investment banking e a una minore pressione fiscale. L'utile per azione si è attestato a 2,07 dollari contro i 1,73 dollari dell'anno prima. Battute le aspettative degli analisti che si aspettavano un utile per azione di 1,95 dollari. I ricavi sono saliti dell'1% a 18,6 miliardi, centrando le attese pari a 18,55 miliardi.