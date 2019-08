CNH Industrial: utile netto pari a 427 milioni di dollari,ricavi consolidati pari a 7,6 mld dollari

Alessandra Caparello 1 agosto 2019 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial chiude il secondo trimestre 2019 con un robusto utile netto di 472 milioni di dollari, 0,31 dollari per azione e ricavi consolidati pari a 7,6 miliardi di dollari.L’EBIT adjusted delle Attività Industriali è stato pari a 527 milioni di dollari, con un margine del 7,5%, stabile rispetto al secondo trimestre del 2018. L’utile netto adjusted del gruppo è stato pari a 430 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2019, con un risultato diluito per azione adjusted pari a 0,31 dollari, in crescita dell’11% rispetto al secondo trimestre del 2018. Infine il gruppo rende noto che l’indebitamento netto delle Attività Industriali al 30 giugno 2019 è pari a 1,5 miliardi di dollari, in linea con il 31 marzo 2019.