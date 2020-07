BofA: utili e ricavi II trimestre in calo, ma migliori delle attese

Valeria Panigada 16 luglio 2020 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

Risultati trimestrali in calo ma migliori delle attese per Bank of America. Nel secondo trimestre dell'anno BofA ha riportato un utile netto di 3,5 miliardi di dollari, ossia 37 centesimi per azione, in ribasso rispetto ai 7,3 miliardi di dollari, ossia 74 centesimi per azione, del corrispondente periodo del 2019. Il risultato è stato appesantito da 4 miliardi di accantonamenti per perdite su prestiti durante la pandemia di coronavirus. I ricavi sono scesi del 3% a 22,3 da 23,1 miliardi di dollari. Il consenso di FactSet era per un utile per azione di 28 centesimi e un fatturato di 21,8 miliardi. Ma il titolo nel pre-market di Wall Street mostra un calo di oltre il 2% suggerendo un avvio di seduta in deciso ribasso.