Boeing: perdita trimestrale per 2,94 mld di dollari, pesa effetto 737 Max

Daniela La Cava 24 luglio 2019 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

Boeing ha annunciato i risultati del secondo trimestre 2019, che vedono una perdita di 2,94 miliardi di dollari rispetto all'utile di 2,196 miliardi dell'analogo periodo nel 2018. I ricavi del gruppo americano hanno subito una flessione nel periodo aprile-giugno del 35% a 15,75 miliardi contro i 24,26 miliardi di un anno prima. A pesare 'l'effetto 737 Max' in scia alla decisione delle compagnie aeree clienti di lasciare a terra proprio i suoi 737 Max, a seguito dei due incidenti costati la vita a 346 persone. "La guidance per il 2019 pubblicata precedentemente non riflette gli impatti del 737 Max - si legge in una nota -. I nuovi target saranno pubblicati prossimamente".