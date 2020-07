BlackRock sorprende con utili oltre le attese

Titta Ferraro 17 luglio 2020 - 13:26

MILANO (Finanza.com)

BlackRock riporta utili migliori delle attese nel secondo trimestre grazie ad afflussi per 100 miliardi di dollari di afflussi dai clienti nel picco dell volatilità del mercato durante la pandemia.Il secondo trimestre del colosso dell'asset management ha evidenziato un EPS di 7,85 dollari per azione, in crescita del 22,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e ben oltre il consensus che era fermo a $ 6,97 per azione. I ricavi del gruppo sono aumentati del 3,7% a 3,65 miliardi, mentre le attività gestite sono aumentate del 7% a 7,32 trilioni di dollari."I clienti si rivolgono a BlackRock più che mai perché affrontano una crescente incertezza sul futuro e stiamo riunendo le nostre differenziate piattaforme per aiutarli", ha affermato il CEO Larry Fink.