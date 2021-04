BlackRock: risultati trimestrali battono le attese, record di asset in gestione

Valeria Panigada 15 aprile 2021 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

BlackRock batte le attese degli analisti riportando risultati del primo trimestre migliori del previsto. Nel periodo gennaio-marzo il colosso di gestione patrimoniale, numero uno al mondo, ha registrato afflussi netti per 172 miliardi di dollari. L'ammontare delle masse gestite ha così raggiunto il record di 9 trilioni di dollari a fine trimestre, contro i 6,470 miliardi di dollari di un anno prima. L'utile netto trimestrale di BlackRock si è attestato a 1,2 miliardi di dollari alla fine di marzo, ossia 7,77 dollari per azione, contro le sime degli analisti ferme a 7,64 dollari per azione. la trimestrale dovrebbe sostenere il titolo in avvio a Wall Street: nel pre-market sale dell'1,4%.