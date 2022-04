BlackRock: primo trimestre oltre le attese, utili salgono a 1,44 mld

Daniela La Cava 13 aprile 2022 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

Profitti trimestrali migliori delle attese per BlackRock. Il gruppo guidato da Larry Fink ha chiuso il primo trimestre del 2022 con un utile netto di 1,44 miliardi di dollari, ossia 9,35 dollari ad azione, contro 1,2 miliardi di profitti, ossia 7,77 dollari, di un anno fa. L'utile per azione (Eps) rettificato si è attestato a 9,52 dollari contro i 8,04 dollari registrati nel primo trimestre del 2021. Nel periodo in esame i ricavi sono invece saliti a 4,7 miliardi. Il mercato si attendeva un Eps di 8,7 dollari e un fatturato di 4,67 miliardi. Nel pre-mercato a Wall Street il titolo sale di solo lo 0,24% a circa 718 dollari."BlackRock ha generato 114 miliardi di dollari di afflussi netti a lungo termine nel primo trimestre, con flussi positivi su tutti i tipi di prodotto e stili di investimento e regioni, a dimostrazione dell'ampiezza della nostra gestione patrimoniale", ha dichiarato Laurence D. Fink, chairman e ceo di BlackRock, commentando i risultati del primo trimestre. "Mentre il mondo continua a confrontarsi con l'incertezza geopolitica ed economica - ha aggiunto - i nostri investimenti nel corso degli anni, ci posizionano bene per consigliare i nostri clienti e aiutarli nel perseguire gli obiettivi finanziari a lungo termine".