BlackRock: nel III trimestre utili e ricavi in rialzo più del previsto

Valeria Panigada 13 ottobre 2020 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale migliore delle aspettative per BlackRock. Nel terzo trimestre del 2020, la più grande società di investimento nel mondo con sede a New York ha registrato ricavi pari a 4,37 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto ai 3,69 miliardi del corrispondente periodo dell'anno scorso e oltre le attese degli analisti (consensus Factset) ferme a 3,94 miliardi. Migliore del previsto anche il fronte utili. In particolare, l'utile per azione rettificato (escluse le poste straordinarie) è salito a 9,22 dollari dai 7,15 dollari dell'anno prima, superando le stime pari a 7,77 dollari. L'utile netto è salito del 22% a 1,36 miliardi di dollari. Il titolo BlackRock nel pre-market di Wall Street segna un rialzo dello 0,6%, suggerendo un avvio positivo in una seduta impostata al ribasso.