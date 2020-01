BlackRock: balzo 40% degli utili nel IV trimestre, forte spinta da iShares

Titta Ferraro 15 gennaio 2020 - 13:04

BlackRock, il più grande asset manager al mondo, ha registrato un aumento del 40,3% dell'utile del quarto trimestre 2019. L'utile netto trimestrale della società presieduta da Larry Fink è salito a 1,30 miliardi di dollari, pari a 8,29 dollari per azione, battendo le attese di consensus che erano ferme a 7,69 dollari per azione.BlackRock chiude il 2019 con asset record per 7,43 mila miliardi di dollari, sopra i 7,28 mila miliardi del consensus. IShares, la divisione dei prodotti indicizzati di BlackRock, rappresenta circa i due terzi delle risorse gestite dell'azienda e ha riportato afflussi per 75,2 mld nel trimestre.