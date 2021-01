Bank of America: titolo giù nel pre-market dopo i conti, a deludere i ricavi

Valeria Panigada 19 gennaio 2021 - 13:25

MILANO (Finanza.com)

Attenzione al titolo Bank of America che potrebbe aprire in deciso ribasso oggi a Wall Street. Nella sessione pre-market il titolo cede il 2%, in scia alla pubblicazione dei conti. Nel quarto trimestre del 2020 l'istituto ha riportato un utile in calo a 5,5 miliardi di dollari, ossia 59 centesimi per azione, dai 7 miliardi, ossia 74 centesimi per azione, nello stesso periodo del 2019. Il consensus (FactSet) era per un utile di 55 centesimi di dollaro. A deludere sono stati però i ricavi che sono scesi del 10% a 20,1 miliardi di dollari, contro i 20,6 miliardi attesi dal mercato. "Nel quarto trimestre, abbiamo continuato a vedere segnali di ripresa, guidati dall'aumento della spesa per i consumatori, dalla stabilizzazione della domanda di prestiti da parte dei nostri clienti commerciali e da mercati e attività di investimento forti", ha affermato l'amministratore delegato Brian Moynihan.