Apple: utile trimestrale in calo a 10 mld$, giù vendite iPhone

Daniela La Cava 31 luglio 2019 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

Apple ha chiuso il terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2019 con un utile in flessione del 13% a 10 miliardi di dollari contro gli 11,5 miliardi nell'analogo periodo nell'esercizio 2018 in scia alla debolezza del business degli iPhone. Gli utili per azione (Eps) si sono attestati a 2,18 dollari rispetto ai 2,34 dollari di un anno fa, battendo però le attese pari a 2,10 dollari. Anche i ricavi sono stati migliori delle attese e sono saliti dell'1% a 53,81 miliardi (consensus Bloomberg di 53,35 miliardi), con le vendite delle attività prodotti che hanno chiuso il trimestre in calo a quota 42,35 miliardi e quelle relative al business servizi che hanno invece mostrato una crescita del 13% a 11,46 miliardi.In particolare, sono scesi i ricavi per l’iPhone che si sono attestati a quasi 26 miliardi di dollari rispetto ai 29,5 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso, mancando le aspettative del mercato che erano pari a 26,54 miliardi. Le vendite dell'iPhone sono arrivate a rappresentare il 48% di quelle complessive del gruppo di Cupertino.Positiva la reazione del titolo Apple che nell'afterhours a Wall Street registra un rialzo di circa il 4 per cento.