Alphabet: trimestrale migliore delle attese, titolo vola del 7% nell'afterhours

Daniela La Cava 26 luglio 2019 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Alphabet (la holding di cui fa parte Google) vola di oltre il 7% nell'afterhours a Wall Street dopo la trimestrale migliore delle aspettative. Il big tech di Mountain View ha archiviato il secondo trimestre del 2019 con un utile netto di 9,95 miliardi di dollari, con gli utili per azione di 14,21 dollari. I ricavi complessivi sono saliti del 9% a 38,94 miliardi. Il consensus FactSet un utile per azione di 11,10 dollari su un fatturato totale di 38,15 miliardi. Le entrate pubblicitarie sono invece aumentate del 16% a 32,6 miliardi rispetto ai 28,9 miliardi dell’analogo periodo nel 2018."Sono entusiasta dello slancio in tutti i business di Google e dall'innovazione che sta alimentando la nostra crescita”, ha dichiarato il ceo di Google, Sundar Pichai. Il consiglio di amministrazione del gruppo ha anche autorizzato un nuovo piano di buyback da 25 miliardi.