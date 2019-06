Adobe: ricavi trimestrali salgono del 25%

Daniela La Cava 19 giugno 2019 - 09:13

Trimestrale in rialzo per Adobe. Il gruppo tecnologico Usa ha annunciato di avere chiuso il secondo trimestre concluso a fine maggio con ricavi in rialzo del 25% a 2,74 miliardi di dollari, al di sopra delle attese del consensus FactSet a 2,71 miliardi. I profitti sono invece scesi del 5% a 632,6 milioni, ossia 1,29 dollari ad azione, rispetto ai 663,17 milioni, ossia 1,33 dollari ad azione, registrato un anno prima. Al netto delle poste non ricorrenti, gli utili per azione (Eps) si sono attestati a 1,83 dollari contro i 1,78 dollari pronosticati dal mercato.