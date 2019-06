Italia: Pmi servizi a 50 punti a maggio

Daniela La Cava 5 giugno 2019 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

A maggio l’attività economica del terziario resta invariata in Italia. Stando ai dati diffusi da Ihs Markit, il Pmi servizi si è attestato a 50 punti in calo rispetto ai 50,4 punti registrati ad aprile. Una stagnazione che segue tre mesi consecutivi di crescita. "Gli ultimi dati Pmi di maggio mostrano che l’attività del settore terziario in Italia è rimasta invariata rispetto ad aprile. Preoccupa che il recente indebolimento della domanda sia legato al calo degli ordini sia nazionali che esteri, indicando che la scarsa produttività del settore terziario potrebbe consolidarsi", segnala Amritpal Virdee, economista presso Ihs Markit.