Ryanair: salgono profitti trimestrali, cautela su prospettive per intero esercizio

Daniela La Cava 4 novembre 2019 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Profitti trimestrali in rialzo per Ryanair. Il vettore low cost ha annunciato di avere chiuso il secondo trimestre, quello che include la stagione estiva, con gli utili che sono cresciuti dell'8,2% a 910,2 milioni di euro rispetto agli 841,5 milioni dell'analogo periodo nel 2018. Gli analisti interpellati da FactSet si attendevano utili per 816,5 milioni. In crescita anche i ricavi totali operativi del gruppo che si sono attestati a 3,08 miliardi (+12%).Le prospettive per l'intero esercizio restano improntate alla prudenza, con un traffico passeggeri che dovrebbe crescere dell'8% a 153 milioni.