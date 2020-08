LGIM: AUM in crescita del 9% nel I semestre 2020

simone borghi 5 agosto 2020 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

In uno scenario complesso, Legal & General Investment Management (LGIM) ha beneficiato della combinazione di attività di scala e di una base patrimoniale diversificata, sostenuta dalla domanda strutturale per i suoi prodotti e le sue capabilities di investimento. Ciò ha contribuito a una crescita del 9% degli asset under management (AUM) a 1.369,6 miliardi di euro nel primo semestre 2020 (1.252,5 miliardi nel I semestre 2019). I flussi netti esterni sono stati pari a 6,8 miliardi (66,6 miliardi nel I semestre 2019). I ricavi sono aumentati dell'8% a 516 (479 milioni nel I semestre 2019), supportati da una buona crescita delle attività sia esterne sia interne. Le commissioni di gestione sono aumentate dell'8% a 506 milioni (469 milioni nel I semestre 2019).Gli asset internazionali di LGIM sono aumentati del 12% a 424,9 miliardi (378,5 miliardi nel I semestre 2019). La performance è stata trainata dai forti flussi registrati di recente e dalla crescita del mercato, sostenuta dalle molteplici esposizioni agli asset di LGIM. La società ha raggiunto i 5,7 miliardi di euro di flussi netti in Asia, riflettendo il forte potenziale di crescita nella regione. Ciò è stato compensato da deflussi registrati negli Stati Uniti, legati al fatto che alcuni piani pensionistici hanno livelli di asset allocation che hanno portato a riallocazioni dal reddito fisso verso altre classi di attività. L'AUM del business europeo (escluso il Regno Unito) è aumentato del 11% a 64 miliardi di euro (57,4 miliardi nel I semestre 2019).