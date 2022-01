IG: semestrale con performance record, titolo scatta a +5%

simone borghi 27 gennaio 2022 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

"Una performance record del primo semestre in tutte le nostre attività, basandosi sullo slancio dell'anno passato e dimostrando i vantaggi del nostro modello di business sempre più globale e diversificato". Questo il commento di IG Group che ha annunciato oggi i risultati per il primo semestre terminato il 30 novembre 2021. Il titolo ha reagito bene ai conti segnando un rialzo di oltre il 5% a 864 sterline alla borsa di Londra.I ricavi netti da negoziazione sono aumentati del 16% a 471,9 milioni di sterline. Escludendo l'utile di copertura valutaria associato al finanziamento dell'acquisizione di gustosotrade, i ricavi netti da negoziazione rettificati sono aumentati del 14% a 466,1 milioni di sterline. L'EPS di base è stato di 48,1 pence (50,7 pence nel H1 FY21). L'EPS di base rettificato è stato di 50,6 pence. Il dividendo cash provvisorio è di 12,96 penny per azione (12,96 penny per azione nel H1 FY21).I clienti attivi sono aumentati del 42% a 320.400 riflettendo l'acquisizione di gustosotrade. Sono 53.600 i nuovi clienti acquisiti, inferiore al FY21 (60.800), come previsto in condizioni di mercato meno volatili, ma significativamente superiore all'acquisizione di clienti pre-pandemia (26.400). I tassi di fidelizzazione dei clienti sono rimasti coerenti con le medie storiche, riflettendo l'elevata qualità dei clienti acquisiti nei periodi precedenti.