IG Group: trimestre da record con ricavi a +65% a £230 mln

simone borghi 11 marzo 2021 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

IG Group ha chiuso il terzo trimestre chiuso il 28 febbraio 2021 ottenendo una performance da record. Il leader mondiale nel trading online ha continuato a registrare eccezionali livelli di attività di trading per tutto il terzo trimestre, generando ricavi per 230,3 milioni di sterline, il 65% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un aumento dell'11% dal trimestre precedente. La performance è stata guidata da una combinazione di alti livelli di trading effettuati da parte dei clienti esistenti e da solidi livelli di acquisizione della clientela, con un record di 230.100 clienti attivi nel trimestre, che rappresenta una crescita del 60% rispetto all'anno precedente e dell'11% rispetto al trimestre precedente.Con i livelli più elevati e sostenuti di volatilità nei mercati finanziari nell'anno fiscale 2021, la base di clienti attivi di IG ha raggiunto livelli record ed è sostanzialmente più grande rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con risultati di trading e livelli di retention paragonabili alle medie storiche. Il Gruppo è in una posizione forte per continuare nella propria strategia di crescita ottimizzando le proprie risorse per ottenere una crescita attraente a lungo termine. Se dovesse verificarsi una normalizzazione della volatilità dei mercati finanziari o una stabilizzazione a livello macroeconomico, prevediamo una certa riduzione del livello di acquisizione e attività di nuova clientela, anche se controbilanciata da una più ampia base di clienti di alta qualità.