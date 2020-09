IG Group: ricavi netti da attività di trading in crescita del 62% nel I trimestre 2020-21

simone borghi 17 settembre 2020 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

IG Group Holdings, leader mondiale nel trading online, ha chiuso il primo trimestre fiscale dell’esercizio 2020-21 (i primi tre mesi fino al 31 agosto 2020). Il Gruppo ha registrato un'ottima performance nel corso del primo trimestre, con ricavi netti da attività di trading pari a 209 milioni di sterline, il 62% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.La performance è stata guidata da un mix tra il mantenimento di elevati livelli di attività di trading da parte dei clienti esistenti e la crescita della base di clienti attivi, con 201.500 clienti attivi totali, in crescita del 50% rispetto all'anno precedente. Il fatturato nei mercati chiave è stato di 170,8 milioni di sterline, in crescita del 56% rispetto all'anno precedente. La performance della base clienti Retail nel Regno Unito e in Europa è stata particolarmente solida, con una crescita sia del fatturato per cliente che del numero di clienti attivi.Il fatturato nel portafoglio delle opportunità significative è stato di 38,2 milioni di sterline, in crescita del 94% rispetto all'anno precedente ed in linea con l'obiettivo a medio termine di 100 milioni di sterline di crescita entro la fine del 2022.