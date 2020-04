EasyJet stima perdita pre-tasse tra 185-205 mln di sterline nel I semestre

Daniela La Cava 16 aprile 2020 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

EasyJet si attende per il primo semestre una perdita pre-tasse in riduzione. In particolare, la compagnia aerea low cost stima una perdita compresa tra 185 e 205 milioni di sterline contro il rosso di 275 milioni registrato nell'analogo periodo dell'esercizio passato. "Le azioni di riduzione dei costi, il differimento dell'acquisto di 24 nuovi aeromobili e la raccolta di nuovi finanziamenti significativi assicurano che EasyJet disponga di liquidità sufficiente per sostenere una lunga messa a terra della flotta", si legge nella nota del gruppo britannico.