EasyJet a +4,7% a Londra dopo conti semestrali

Fioccano gli acquisti a Londra sul titolo EasyJet che avanza di quasi il 5% dopo i conti del primo semestre dell'anno fiscale terminato il 31 marzo. La compagnia aerea low cost ha chiuso il semestre con i ricavi che sono saliti del 7,3% a 2,343 miliardi di sterline, mentre il numero di passeggeri trasportati è aumentato del 13,3% a 41,6 milioni rispetto ai 36,8 milioni di un anno fa. La perdita pre-tasse si è attestata a 272 milioni a fronte del rosso di 68 milioni dello stesso periodo nell'anno fiscale 2018. EasyJet afferma che i risultati semestrali sono in linea con i target del gruppo e per questa ragione l'outlook per l'intero esercizio è stato confermato.