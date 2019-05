Burberry: fatturato a 2,72 mld, rivisto al rialzo dividendo

Daniela La Cava 16 maggio 2019 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Ricavi d'esercizio piatti per Burberry. Stando ai risultati preliminari diffusi stamattina, il big britannico del lusso ha registrato un fatturato per l'esercizio concluso a fine marzo pari a 2,72 miliardi di sterline, in linea con le attese, mentre le vendite a perimetro costante hanno mostrato una crescita del 2% rispetto al +2,07% del consensus Bloomberg. L'utile per l'intero anno ha raggiunto quota 339 milioni contro i 294 milioni dell'anno passato, mentre il risultato operativo rettificato è calato a 438 milioni contro i 467 milioni dell'esercizio precedente, deludendo le attese pari a 443,2 milioni. Burberry ha alzato il dividendo da 41,3 a 42,5 pence e ha confermato le previsioni per l'esercizio 2020.