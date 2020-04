VW: conti trimestrali giù. Utile operativo 2020? Forte impatto da Covid ma visto positivo

Daniela La Cava 29 aprile 2020 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

Volkswagen ha annunciato di avere chiuso il primo trimestre dell'anno con profitti in calo, anticipando che la diffusione del coronavirus impatterà sull'utile operativo dell'intero esercizio ma sarà "positivo" nonostante la forte contrazione rispetto al 2019. In particolare, il gruppo automobilistico tedesco ha chiuso i primi tre mesi con un risultato operativo prima delle poste non ricorrenti in caduta a 900 milioni di euro rispetto ai 3,9 miliardi dell'analogo periodo nel 2019. Anche gli utili pre-tasse sono scivolati a 700 milioni contro i 4,1 miliardi di un anno fa, mentre i ricavi sono scesi dell'8,3% a 55,1 miliardi.Allargando lo sguardo alle prospettive per l'intero 2020, il gruppo di Wolfsburg si attende un calo significativo delle vendite rispetto all'anno precedente a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19 e del fatturato. "Le sfide riguarderanno in particolare la crescente intensità della concorrenza, la volatilità dei mercati delle materie prime e dei cambi e dai requisiti più severi relativi alle emissioni", si legge nella nota del gruppo, secondo cui nel complesso, "l'utile operativo per il 2020 sarà notevolmente inferiore all'anno precedente, ma continuerà a rimanere positivo".