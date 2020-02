Siemens: ricavi trimestrali in leggero rialzo, ordini scivolano sotto quota 25 mld

Daniela La Cava 5 febbraio 2020 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Per la tedesca Siemens arrivano i conti trimestrali. Il gruppo industriale teutonico ha annunciato di avere chiuso il primo trimestre con i profitti che sono risultati in leggero calo del 3% a 1,088 miliardi di euro contro gli 1,118 miliardi dell'analogo periodo nel 2018. L'utile per azione (Eps) è tuttavia salito del 6% a 1,33 euro battendo il consensus Bloomberg pari a 1,12 euro. In modesto aumento dell'1% i ricavi, attestandosi a 20,32 miliardi dai 20,12 miliardi di un anno fa, mentre gli ordini sono scesi da 25,17 a 24,76 miliardi (-4% a perimetro costante).Confermate infine le previsioni per l'intero 2020. Su questo fronte la società precisa: "Ci attendiamo che gli sviluppi sul fronte macroeconomico globale resteranno deboli nell'anno fiscale 2020, con i rischi particolarmente legati alle incertezze geopolitiche e geoeconomiche".