Sap taglia outlook dopo debole trimestrale. Positivo business cloud

26 ottobre 2020

Trimestrale in calo per il big tedesco dei software Sap. Per Sap i ricavi sono scivolati del 4% a 6,54 miliardi di euro nel terzo trimestre 2020, mentre il risultato operativo è scivolato dell'1% a 2,07 miliardi. Bene, invece, le vendite per il business cloud che sono cresciute del 10% a un soffio dai 2 miliardi di euro."Mentre la pandemia continua a pesare sull'economia e la minaccia di nuovi lockdown aumenta di fronte all'aumento dei nuovi casi da Covid-19, i clienti aziendali stanno diventando più cauti verso la spesa e agli investimenti, interessando le unità di business core", spiega la società tech tedesca che ha deciso di rivedere l'outlook per il 2020 di fronte alla debolezza dei risultati del terzo trimestre e dell'evoluzione della pandemia. In particolare, ora Sap si attende un risultato operativo di 8,5 miliardi rispetto ai 8,7 miliardi indicati in precedenza e ricavi per 27,8 miliardi, giù rispetto ai 28,5 miliardi della stima passata.