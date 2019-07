Daimler: perdita trimestrale da 1,2 mld su voci straordinarie

Daniela La Cava 24 luglio 2019 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Daimler chiude il secondo trimestre in perdita. Il big tedesco dell'auto ha registrato un rosso di 1,2 miliardi di euro nel secondo trimestre rispetto all'utile di 1,8 miliardi di un anno fa, mentre l'Ebit ha mostrato una perdita di 1,6 miliardi (come anticipato nelle scorse settimane) contro il risultato positivo di 2,6 miliardi dell'analogo periodo nel 2018. "I nostri risultati sono stati influenzati soprattutto da voci straordinarie per 4,2 miliardi di euro", ha dichiarato il numero uno di Daimler, Ola Kallenius, commentando i conti trimestrali diffusi stamattina a mercati chiusi. Nel periodo in esame i ricavi sono aumentati del 5% a 42,7 miliardi contro i 40,8 miliardi del secondo trimestre 2018.Solo qualche settimana fa il big tedesco aveva lanciato l’ennesimo profit warning. Per il 2019 Daimler pronostica un utile operativo "significativamente inferiore" rispetto all'anno scorso. Tra i fattori alla base della nuova sforbiciata alla guidance 2019, il big tedesco dell'auto ha indicato il dieselgate ma anche le questioni legate ai richiami in Europa per gli airbag difettosi Takata.