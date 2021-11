Bmw: profitti salgono del 38,7% nel III trimestre, confermata guidance 2021

Daniela La Cava 3 novembre 2021 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Bmw ha annunciato di avere chiuso il terzo trimestre dell'anno con un utile prima delle tasse pari a 3,42 miliardi di euro, in rialzo del 38,7% rispetto ai 2,46 miliardi dell'analogo periodo nel 2020. Tra luglio e settembre, la casa automobilistica tedesca ha venduto 593.200 auto (-12,2%) e quasi 49mila moto (–7,4%).Bmw ha poi confermato le stime per l'intero 2021 (riviste a fine settembre). "I principali fattori di rischio che possono influenzare l'esercizio nel suo complesso rimangono la critica situazione di fornitura per i componenti dei semiconduttori, l'andamento dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali e l'ulteriore sviluppo del pandemia", si legge nella nota.