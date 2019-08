Bmw: nel II trimestre utile in calo, confermata guidance 2019

Valeria Panigada 1 agosto 2019 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Bmwha confermato le sue previsioni per l'intero 2019 nonostante il calo dell'utile trimestrale. Nel secondo trimestre dell'anno la casa automobilistica tedesca ha riportato un utile netto di 1,48 miliardi di euro, in ribasso del 28,7% rispetto all'anno prima a causa dell'aumento dei costi di produzione per la mobilità del futuro. Le vendite invece hanno raggiunto livelli record, grazie soprattutto alla joint venture in Cina. Alla luce di questa performance, Bmw prevede sull'intero anno di realizzare un leggero aumento delle vendite e un calo dell'utile ante imposte. Il titolo sulla Borsa di Francoforte sale di circa mezzo punto percentuale a 67,18 euro.