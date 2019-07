Bayer: utile giù a 404 mln nel secondo trimestre, conferma outlook 'ambizioso' per il 2019

Daniela La Cava 30 luglio 2019 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Utili trimestrali in flessione per Bayer. Il big tedesco della chimica ha annunciato di avere chiuso il secondo trimestre del 2019 con un utile netto che è diminuito del 49,1% a 404 milioni di euro su oneri straordinari, mentre il risultato operativo (Ebit) ha mostrato una contrazione del 31,2% a 926 milioni. Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted, al netto delle poste non ricorrenti, è invece salito del 24,7% a 2,93 miliardi, mentre i ricavi sono aumentati dello 0,9% a 11,49 miliardi.Bayer ha confermato l'outlook per l'intero 2019 ma ha avvertito che "questo outlook sta diventando sempre più ambizioso".Sulla Borsa di Francoforte il titolo Bayer cede terreno, mostrando una flessione di oltre il 3 per cento.