Bayer chiude il 2019 con balzo utile (+141%), proposto dividendo di 2,80 euro

Valeria Panigada 27 febbraio 2020 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Balzo dell'utile per Bayer che alla luce dei risultati di bilancio 2019 conferma la distribuzione di un dividendo di 2,80 euro per azione, come l'anno precedente. Il gruppo chimico-farmaceutico tedesco ha chiuso il 2019 con un utile netto pari a 4,1 miliardi di euro, in aumento del 141,4% rispetto al 2018. Sul risultato ha contribuito la vendita della quota di Currenta per 1,64 miliardi. I ricavi sono saliti del 18,5% a 43,5 miliardi di euro. Per l'anno in corso Bayer rimane fiduciosa e prevede un ulteriore aumento dei ricavi e degli utili.