Adidas in calo a Francoforte, deludono le vendite trimestrali

Valeria Panigada 8 agosto 2019 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

Calo del titolo Adidas sulla Borsa di Francoforte. In una seduta intonata al rialzo, l'azione del gruppo dell'abbigliamento sportivo segna un ribasso dell'1,5%, dopo aver aperto a quasi -5%. Oggi Adidas ha alzato il velo sui conti intermedi, che hanno visto vendite deludenti. Nel secondo trimestre i ricavi sono saliti del 4% (a cambi costanti) a 5,51 miliardi di euro, sotto il consenso degli analisti di 5,54 miliardi. Ma il gruppo ha confermato le sue previsioni: "Rimaniamo fiduciosi in merito all'accelerazione dei ricavi nella seconda parte dell'anno e confermiamo il nostro outlook per il 2019", ha detto l'amministratore delegato Kasper Rorsted.