Adidas aumenta il dividendo a 3,85 euro, ma lancia avvertimento sul 2020 per coronavirus

Valeria Panigada 11 marzo 2020 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Adidas ha aumentato il dividendo dopo un forte aumento dell'utile netto del quarto trimestre del 2019, che ha contribuito a migliorare i risultati dell'intero anno, ma ha avvertito che il coronavirus potrebbe influenzare le sue linee guida per il 2020. Nel quarto trimestre del 2019, l'utile netto del gruppo tedesco è salito del 54% a 167 milioni di euro, mentre i ricavi sono aumentati di quasi il 12% a 5,84 miliardi di euro. Per l'intero 2019, anche gli utili e i ricavi sono cresciuti, rispettivamente del 16% e del 7,9%. Alla luce di questi risultati, Adidas ha proposto di distribuire un dividendo di 3,85 euro per azione, in aumento del 15% rispetto all'anno prima. Per il 2020, il gruppo prevede una crescita dei ricavi compresa tra il 6% e l'8% a valuta costante. Tuttavia, le prospettive non includono alcun impatto sul coronavirus. "Non possiamo ancora quantificare in modo affidabile l'entità dell'impatto finanziario complessivo nel 2020", ha dichiarato l'amministratore delegato Kasper Rorsted.