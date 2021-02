Societe Generale: mercato guarda a numeri IV trimestre, al dividendo e al lancio del buy-back

Daniela La Cava 10 febbraio 2021 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per Societe Generale sulla Piazza finanziaria di Parigi, dove mostra nei primi minuti di scambi un rialzo di quasi il 3 per cento. La banca francese ha annunciato stamattina i risultati finanziari per il 2020 che è stato archiviato con un rosso di 258 milioni di euro rispetto ai profitti di 3,25 miliardi registrati nel 2019. Il mercato e gli analisti guardano soprattutto alle indicazioni arrivate sul quarto trimestre 2020 che è stato archiviato con un utile in calo a 470 milioni di euro rispetto ai 654 dell'ultimo trimestre 2019 ma superiore ai 252 milioni indicati dagli analisti. Il ceo Frédéric Oudéa ha sottolineato in una nota che "i risultati del quarto trimestre forniscono un'ulteriore conferma del rimbalzo delle attività osservato nel terzo trimestre dopo un inizio dell'anno segnato dagli impatti della crisi Covid".Il consiglio di amministrazione del gruppo bancario transalpino ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti in calendario il prossimo 18 maggio il pagamento di un dividendo di 0,55 euro per azione in contanti secondo la metodologia raccomandata dalla Banca centrale Europea. Il gruppo intende, inoltre, avviare un programma di acquisto di azioni proprie (buy-back), previsto nel quarto trimestre del 2021.