Societe Generale giù in Borsa: trimestre in perdita

Daniela La Cava 3 agosto 2020 - 09:44

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale in perdita per Societe Generale che cede oltre il 1% sulla Borsa di Parigi (in recupero dopo le prime battute). Il big bancario francese ha archiviato il secondo trimestre dell'anno con una perdita di 1,26 miliardi di euro rispetto all'utile di 1,05 miliardi riportato nell'analogo periodo nel 2019. Gli accantonamenti per le perdite sui crediti hanno raggiunto la soglia di 1,28 miliardi contro i 314 milioni del secondo trimestre 2019.Commentando i conti trimestrali Frédéric Oudéa, ceo della banca francese, dichiara: "Durante questo semestre, Societe Generale si è adattata alle conseguenze della crisi sanitaria e ha quindi potuto sostenere in modo efficiente i propri clienti e dipendenti. Se i mesi di aprile e maggio, sono stati segnati dalla recessione per molte economie in tutto il mondo, il rimbalzo dell'attività da metà maggio è molto incoraggiante". Il gruppo, prosegue il manager, “continuerà ad adattare le proprie attività al nuovo scenario post-Covid, in particolare estendendo gli sforzi per ridurre i suoi costi”.