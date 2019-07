Sanofi: riviste al rialzo previsioni 2019 dopo trimestrale

Daniela La Cava 29 luglio 2019 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Sanofi rivede al rialzo le previsioni per l'intero 2019 dopo avere registrato conti in crescita nel secondo trimestre 2019. Il gruppo farmaceutico francese si attende per l'intero esercizio un utile per azione (Eps) in rialzo di circa il 5% a tassi di cambio costanti (salvo importanti eventi imprevisti) rispetto alla previsione precedente che indicava una crescita compresa tra il 3% e il 5 per cento.Sanofi chiude il periodo aprile-giugno con una perdita di 87 milioni e con un utile netto da attività di gruppo in progresso del 5,3% a 1,6 miliardi di euro, mentre il fatturato mostra un +5,5% a 8,6 miliardi (+3,9% a tassi costanti).La società segnala che questi risultati trimestrali includono anche la debole performance legata al trattamento emofilia Eloctate, dovuta all'andamento delle vendite negli Stati Uniti e la revisione delle stime delle vendite futuro.