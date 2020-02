Renault in perdita nel 2019, giù anche il dividendo a 1,10 euro

Daniela La Cava 14 febbraio 2020 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Renault chiude il 2019 in perdita e con un dividendo in deciso calo. Il gruppo automobilistico francese ha terminato l'esercizio passato con un rosso di 141 milioni di euro, in netto peggioramento rispetto ai 3,30 miliardi del 2018. Il risultato operativo è diminuito del 30% a 2,11 miliardi, con i ricavi che hanno accusato una contrazione del 3,3% a 55,5 miliardi (consensus Bloomberg a 55,4 miliardi). Renault ha fatto sapere che il dividendo calerà a 1,10 euro rispetto ai 3,55 euro versati nel 2018. Per quanto riguarda le previsioni per l'anno in corso, il margine operativo è atteso tra il 3% e il 4%, con i ricavi che dovrebbero essere in linea con le cifre 2019 (a tassi di cambio costanti)."La visibilità per il 2020 resta limitata per la volatilità attesa sui mercati, tra cui i possibili impatti del Coronavirus", ha dichiarato Clotilde Delbos, amministratore delegato ad interim di Renault, che ha tuttavia parlato "di risultati in linea con la guidance rivista, nonostante l'anno incerto". Alla luce di questi risultati il titolo Renault continua a perdere terreno, mostrando una flessione di oltre il 4 per cento.